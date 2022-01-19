Адам Скотт теряет доступ к воспоминаниям о работе и коллегах в трейлере сериала «Severance»

В сети появился трейлер триллера «Severance», главную роль в котором исполнил Адам Скотт. Он сыграл сотрудника компании Lumon Industries по имени Марк, который соглашается, как и другие его коллеги, на хирургическую процедуру, разделяющую воспоминания о работе и личной жизни.
В результате, как показано в трейлере, в офисе Марк не может вспомнить ничего о своей жизни за его пределами, а после работы не знает ничего ни о своей профессиональной деятельности, ни даже о работниках компании.
Это не беспокоит Марка до тех пор, пока из Lumon Industries не увольняется его лучший друг. Он, судя по ролику, находит ничего не помнящего Марка после работы и пытается рассказать ему некую страшную правду о компании.
Автором сериала выступил Бен Стиллер. Сам он в шоу сниматься не стал. Однако в актерский состав проекта помимо Скотта входят Патриция Аркетт, Джон Туртурро, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Дичен Лахман, Джен Таллок, Трэмелл Тиллман, Майкл Чернус и Кристофер Уокен.
Премьера «Severance» состоится 18 февраля на стриминговом сервисе Apple TV+. Сколько эпизодов будет в сериале, неизвестно.