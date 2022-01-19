YouTube откажется от производства оригинальных шоу и сериалов

Видеоплатформа YouTube откажется от инвестиций в производство оригинальных шоу и сериалов. Вместо этого компания вложит дополнительные деньги в партнерскую программу для авторов видео. Об этом сообщил в твиттере бизнес-директор YouTube Роберт Кинкл.

Он рассказал, что проекту YouTube Originals за более чем пять лет удалось создать успешные продукты, которые в совокупности набрали миллиарды просмотров, затронули важные социальные темы и представили YouTube новой аудитории.

Однако теперь компания намерена перераспределить бюджет в пользу поддержки более двух миллионов создателей контента. За последние три года авторы роликов получили уже свыше 30 млрд долларов, отметили в YouTube.

«С быстрым ростом приходят новые возможности, и сейчас наши инвестиции могут оказать более значительное воздействие на большее число авторов, которые присоединились к таким нашим инициативам как Creator Shorts Fund, Black Voices Fund», — сказал Кинкл.

Он добавил, что глава YouTube Originals Сьюзан Дэниелс решила покинуть компанию, она сделает это в начале марта. Видеохостинг же отныне будет инвестировать только в создание проектов в рамках инициатив Black Voices и YouTube Kids Funds.

Подразделение YouTube Originals появилось в 2016 году. Оно занималось производством оригинальных шоу и сериалов, таких как документальный сериал «Джастин Бибер: сезоны», комедия «Лиза по первому требованию» и другие. Посмотреть их можно было по подписке YouTube Premium.