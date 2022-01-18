В сети появился тизер сериала «Викинги: Вальхалла»

В видео можно увидеть некоторых героев будущего шоу, например, короля Кнуда Великого, мореплавателя Лейфа Эрикссона, а также Эдмунда Железнобокого и Харальда Сигурдссона. Тизер демонстрирует сцены обороны Лондона от данов в начале XI века.

Netflix опубликовал тизер сериала «Викинги: Вальхалла», который выйдет на стриминговой платформе 25 февраля. Ролик появился в официальных аккаунтах сервиса на ютьюбе.

Сериал расскажет о событиях, связанных с сюжетом другого многосерийного проекта — «Викингов», выходивших на телеканале History с 2013 по 2020 год. Создатели шоу отмечают, впрочем, что действие нового сериала не будет связано со старым напрямую.

Все эпизоды «Викингов: Вальхаллы» выйдут на Netflix одновременно. В них можно будет увидеть Сэма Корлетта, Фриду Густавссон, Лео Сутера, Брэдли Фригарда, Йоханнеса Хаукура Йоханнессона, Дэвида Оакса, Лору Берлин и Кэролин Хендерсон.

Создатели «Викингов» Майкл Херст и Джеб Стюарт примут участие в разработке проекта в качестве исполнительных продюсеров. Стюарт также станет шоураннером сериала. Режиссерами выступят Стив Сэйнт Легер, Нильс Арден Плев и Ханна Куинн.