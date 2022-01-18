Lego выпустит набор для создания глобуса. Модель Земли будет вращаться и светиться в темноте

Lego выпустит набор для сборки глобуса. В нем будет 2585 деталей. Идею набора предложил на платформе Lego Ideas поклонник компании Гийом Руссель, которого вдохновили на концепт набора произведения Жюля Верна. Об этом сообщил Independent.
«Когда я задумался над дизайном, я спросил себя, что бы могло быть креативным, образовательным и тронуть большую часть мира. Ответ был: сам мир», — рассказал Руссель.
Приобрести новый набор можно будет с 1 февраля по цене в 200 евро. Он предназначен для взрослой аудитории. Высота глобуса составит 40 см, ширина — 30 см, длина — 26 см. Модель Земли можно будет вращать.
Кроме того, части глобуса (а именно — названия материков) будут светиться в темноте. Помимо континентов, на модели можно будет увидеть названия океанов. Набор будет дополнен компасом в винтажном стиле и миниатюрным корабликом.