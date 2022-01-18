Lego выпустит набор для создания глобуса. Модель Земли будет вращаться и светиться в темноте

Lego выпустит набор для сборки глобуса. В нем будет 2585 деталей. Идею набора предложил на платформе Lego Ideas поклонник компании Гийом Руссель, которого вдохновили на концепт набора произведения Жюля Верна. Об этом сообщил Independent.

«Когда я задумался над дизайном, я спросил себя, что бы могло быть креативным, образовательным и тронуть большую часть мира. Ответ был: сам мир», — рассказал Руссель.