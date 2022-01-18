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В Свердловской области депутат назвал мальчика слизняком из‑за длинных волос, а его маму — дурой

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

В Свердловской области депутат думы города Артемовский Максим Демашин назвал мальчика слизняком, а его маму — дурой конченой. Причиной стала прическа ребенка: тот носит длинные волосы. Об этом сообщило издание Ura.

Мужчина прокомментировал публикацию в соцсети «ВКонтакте», которая была посвящена горке, которую Демашин построил. На ней, согласно посту в паблике «Артемовский подслушано», сломал руку мальчик.

Депутат опроверг эту информацию, заявив, что его оклеветали «стукачи с замаранной попой». Он добавил, впрочем, что жалобы на горку действительно поступали. Однако Демашин проверять горку на предмет безопасности не планирует.

«Автор комментария и автор горки депутат Демашин лично ломал ногу (!) 4 раза: в 3-м, 5-м, 9-м классе и в армии. То с забора сальто, то с тарзанки в четыре этажа сорвался. В армии подрался с офицерами, а до армии 3 сухожилия оторвал на левой руке, разбившись на „Урале“-одиночке. Живой», — написал он.

Следом за этим депутат добавил: «Мне вообще непонятно, каких некоторые растят слизняков. Вот один мальчик на Кировке ходит. Мама ему волосы отращивает, как у девочки. Девочку хотела, вот и растит девочку, так как дура конченая. Мальчика Ярик зовут (Ярополк). Но похож этот Ярополк на Соню или Свету».

Подписчики паблика раскритиковали комментарий Демашина. Они назвали оскорбления в адрес ребенка и его мамы низким поступком. «По сей день удивляюсь, какие нынче необразованные и узколобые некоторые люди во власти», — отметил один из пользователей.

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