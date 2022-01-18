Nestle переведет все фабрики в России на ветряные электростанции

Компания Nestle переведет все свои производственные площадки в России на потребление энергии, полученной на ветряных электростанциях. Об этом сообщил «Интерфакс».

Использовать возобновляемые источники начнут фабрики в Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях. Ветряные электростанции будут обслуживать и строящееся предприятие в Новосибирской области.

«По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов CO2 в атмосферу суммарно составит более чем 80 тыс. тонн в год», — заявили в компании.

Информагентство отмечает, что предприятие «Нестле Пурина ПетКер» в Ворсине Калужской области уже перешло на зеленую электроэнергию. В 2020 году это позволило сократить объем выбросов углекислого газа в атмосферу на 20,5 тыс. тонн.