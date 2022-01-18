перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Sony Pictures Classics/YouTube
Криптоинвесторы купили раскадровки неснятой «Дюны» Ходоровски. И хотят создать по ним мультсериал 19:21
ЕСПЧ присудил 12 тыс. евро чебоксарскому активисту, арестованному за плевок в портрет Путина 19:17
Nestle переведет все фабрики в России на ветряные электростанции 18:49
Комики создали телеграм-канал «Круги на полях». За день он набрал более 100 тыс. подписчиков 18:37
Дэниел Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста по прозвищу Странный Эл Янкович 17:51
PxHere
В Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания 17:40
Умер заслуженный артист России Анатолий Басин 17:24
Microsoft решила купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов 17:02
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон 17:01
На аукционе продадут рукописи, письма и фотографии Эдуарда Лимонова 16:54
Allen J.Schaben/Getty Images
Activision Blizzard уволил 37 сотрудников из‑за скандала с домогательствами и дискриминацией 16:22
В Великобритании поставят танцевальный спектакль по мотивам «Острых козырьков» 16:22
В России сократят карантин для заболевших COVID-19 до семи дней 15:39
Fendi показал первый кошелек для хранения криптовалюты 15:39
«Академия звука» открыла прием заявок от начинающих музыкантов 15:36
Что мы будем покупать и как жить в течение 2022-го? Прогноз Euromonitor 15:13
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов 14:58
В Кремле заявили, что локдаун в масштабе страны не обсуждается 14:47
Назарбаев впервые выступил с обращением после протестов в Казахстане 14:46
Вышел тизер корейской версии «Бумажного дома» 14:17
Отключить рекламу

Дэниел Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста по прозвищу Странный Эл Янкович

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:51

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по франшизе «Гарри Поттер», а также фильмам «Декабрьские мальчики», «Женщина в черном» и «Человек — швейцарский нож», сыграет музыканта Странного Эла Янковича. Об этом сообщил Deadline.

Рэдклифф снимется в биографическом фильме «Странный: История Эла Янковича». Байопик выпустит телеканал Roku. Сценарий картины написал сам Янкович вместе с Эриком Аппелом. Ранее, в 2010 году, музыкант уже снял короткометражный фильм с таким же названием.

Съемки ленты начнутся в Лос-Анджелесе в начале февраля. Проект расскажет историю пятикратного обладателя премии «Грэмми», прославившегося благодаря своим музыкальным пародиям на песни других артистов.

По информации издания, фильм расскажет о жизни Странного Эла, начиная с его детства и заканчивая появлением первых хитов — «Eat It» и «Like a Surgeon». Из картины можно будет узнать о многочисленных романах Янковича и его образе жизни.

Сопродюсерами байопика выступают Майк Фарах, Джо Фарелл, Уитни Ходак, Тим Хедингтон, Лиа Буман и Макс Сильва. Также над проектом работают Генри Муньос Третий и Нил Шах.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Альфред Янкович
Дэниел Рэдклифф
Гарри Поттер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить