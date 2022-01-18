Дэниел Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста по прозвищу Странный Эл Янкович

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по франшизе «Гарри Поттер», а также фильмам «Декабрьские мальчики», «Женщина в черном» и «Человек — швейцарский нож», сыграет музыканта Странного Эла Янковича. Об этом сообщил Deadline.

Рэдклифф снимется в биографическом фильме «Странный: История Эла Янковича». Байопик выпустит телеканал Roku. Сценарий картины написал сам Янкович вместе с Эриком Аппелом. Ранее, в 2010 году, музыкант уже снял короткометражный фильм с таким же названием.

Съемки ленты начнутся в Лос-Анджелесе в начале февраля. Проект расскажет историю пятикратного обладателя премии «Грэмми», прославившегося благодаря своим музыкальным пародиям на песни других артистов.

По информации издания, фильм расскажет о жизни Странного Эла, начиная с его детства и заканчивая появлением первых хитов — «Eat It» и «Like a Surgeon». Из картины можно будет узнать о многочисленных романах Янковича и его образе жизни.

Сопродюсерами байопика выступают Майк Фарах, Джо Фарелл, Уитни Ходак, Тим Хедингтон, Лиа Буман и Макс Сильва. Также над проектом работают Генри Муньос Третий и Нил Шах.