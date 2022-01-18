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Производители кондитерских изделий объявили о росте цен

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

Производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на торговые сети «Верный» и «Утконос онлайн».

По данным издания, Mondelēz увеличит стоимость продукции до 19%, «Хлебпром» — до 23%, «Славянка» и «Объединенные кондитеры» — до 18%, а Ferrero — на 6%.

Кондитеры объяснили повышение цены ростом издержек. Например, повысилась стоимость упаковки и сырья — муки, пальмового масла и меланжа (яичного полуфабриката). Источник одной из торговых сетей отметил, что массового тренда на увеличение стоимости сладостей в России нет.

В Минэкономразвития рассказали, что увеличение стоимости также во многом зависит от мировых цен на сахар. За 2021 год индекс цен на сахар увеличился на 37,5%, фьючерсные цены на сахар-сырец выросли на 38,9%, белый сахар — на 25,5%. Этому способствовали глобальный дефицит сахара из‑за неурожая в Бразилии, растущее производство биотоплива, удорожание логистических услуг, а также опасения роста спроса со стороны Китая.

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