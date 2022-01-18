Суд освободил из‑под домашнего ареста модель Лилию Судакову. Ее обвиняют в убийстве мужа

Дзержинский районный суд Петербурга освободил из‑под домашнего ареста модель Лилию Судакову, которую обвиняют в убийстве мужа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Меру пресечения для девушки изменили на запрет определенных действий. Судаковой разрешили проживать по месту регистрации или на территории Петербурга, а также трудоустроиться.

«Судом было установлено, что изменились иные обстоятельства, учитываемые ранее при избрании домашнего ареста, а именно материалы уголовного дела с обвинительным заключением поступили в суд, обвиняемая содержалась под стражей и под домашним арестом длительный срок, нарушений условий содержания Судакова не допускала», — отметили в сообщении.

Под запретом для модели окажется общение со свидетелями и потерпевшими по ее делу, а также отправление писем, телеграмм, посылок и бандеролей.

Лилию Судакову задержали в ноябре 2020 года. Она провела в СИЗО 11 месяцев: в октябре 2021 года девушку перевели под домашний арест. По версии следствия, модель нанесла мужу удар ножом, от которого он скончался в больнице.

Судакова утверждает, что супруг неоднократно избивал ее, а удар был реакцией на очередную агрессию со стороны мужчины. Адвокат модели настаивает на том, что Судакова оказывала мужу первую помощь и ждала скорую и полицию в ночь произошедшего.