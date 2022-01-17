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В Израиле на 3D-принтере напечатали растительное филе лосося

Юлия Онодэра
Вчера в 23:34

В Израиле стартап-компания Plantish разработала технологию создания растительного филе лосося с помощью 3D-печати. Начать продажи продукта планируют в 2024 году. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Растительное филе будут производить из белков бобовых и экстракта водорослей. Стейк из такого лосося получится насыщенным полезными элементами, например, витамином B, Омега-3 и Омега-6. По этим показателям он не будет уступать настоящей рыбе.

При этом, как отмечают создатели, в растительном филе не окажется микропластика и ртути, которые нередко обнаруживают в морской рыбе. Кроме того, разработка, по убеждению Plantish, убережет обитателей морей от исчезновения и снизит объем промысловой добычи.

«Наша цель — стать ведущим мировым брендом морепродуктов, не причинив вреда ни одной рыбе», — заявил гендиректор компании Офек Рон. Daily Mail утверждает, что по текстуре, вкусу и внешнему виду продукция Plantish не отличается от реального лосося.

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