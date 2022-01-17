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Криминалисты выдвинули новую версию о возможном предателе семьи Анны Франк

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:30

Группа историков и криминалистов во главе с бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоуком выдвинула новую версию о том, кем мог быть предатель семьи Анны Франк, который выдал убежище евреев нацистам. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Специалисты изучали данные о событиях 1940-х годов в течение шести лет. Они решили разгадать загадку, кто из соседей семьи Анны Франк оказался виновником их гибели. Голландской полиции так и не удалось это выяснить и привлечь предателя к уголовной ответственности.

За процессом работы над «нераскрытым делом», как его называют исследователи, следил режиссер-документалист Тийс Байенс. Он планирует выпустить документальную картину о расследовании.

«Для меня было действительно важно выяснить, что заставляет нас… сдавать друг друга. Район, где жила Анна Франк, очень нормальный. Это очень теплый район с мясником, доктором, полицейским. Они работали вместе. Они любили друг друга. Они жили вместе. И вдруг люди начинают предавать друг друга. Как это могло случиться?» — таким вопросом задался Байенс.

Криминалисты использовали искусственный интеллект для составления перечня людей, которые потенциально могли знать о местонахождении Франков. Они изучили все возможные версии раскрытия информации, в том числе и ту, что отрицает чье-либо предательство.

Несмотря на неполноценность архивных данных, специалистам удалось с помощью современных технологий определить отношения между людьми и найти их адреса. В число подозреваемых бывшие полицейские включили десятки голландцев.

Одним из них оказался еврейский предприниматель Арнольд ван ден Берг. Исследователи выяснили, что он свободно жил в Амстердаме во время войны, а никто из его ближайших родственников не оказался в концентрационных лагерях.

Среди документов криминалисты также нашли упоминание, что отец Анны Франк, Отто, получил после освобождения анонимную записку с именем ван дер Берга. Следователи смогли даже отыскать копию этой записки, в которой утверждается, что именно ван дер Берг — предатель.

По мнению Пэнкоука, Отто Франк не раскрыл информацию о своем предполагаемом предателе из‑за антисемитизма. «Возможно, он чувствовал, что, если он расскажет об этом, о том, что Арнольд ван дер Берг еврей, это разожжет огонь еще больше», — сказал он.

О семье Анны Франк стало широко известно после публикации дневника девочки в 1947 году. В нем она рассказала о том, как ее близкие и четверо их друзей соорудили в июле 1942 года убежище в здании офиса бывшей компании Отто Франка. В течение двух лет восемь человек жили в нем, но в августе 1944 года их арестовала полиция и отправила в лагеря. Из семьи Франк выжить в заключении удалось только отцу. Анна скончалась в феврале 1945 года в возрасте 15 лет. Она не дожила до освобождения концлагеря Берген-Бельзен два месяца.

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