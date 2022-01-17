Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ, подписанный главной ведомства Михаилом Мурашко, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

К бессрочным противопоказаниям Минздрав отнес тяжелые аллергические реакции и осложнения после предыдущих прививок, а также гиперчувствительность к компонентам препарата. Временными противопоказаниями являются острые инфекционные и респираторные вирусные заболевания.

В числе «иных противопоказаний» оказались злокачественные образования при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком». Введение «Эпиваккороны», «Эпиваккороны-Н», «Спутника Лайт», «Спутника М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковивака» запрещены при беременности и грудном вскармливании.

Противопоказания позволяют получить справку о медотводе от вакцинации. Во многих регионах России медотвод заменяет QR-код, который необходимо предъявлять при посещении общественных мест или массовых мероприятий.