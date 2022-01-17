Netflix показал трейлер шпионского триллера «С холода»

Вышел официальный трейлер сериала «С холода» по сценарию Адама Гласса («Сверхъестественное», «911 служба спасения»). Посмотреть его можно на ютьюб-канале Netflix.

По сюжету ЦРУ выясняет, что мать-одиночка — бывшая российская шпионка. Она участвовала в секретном эксперименте КГБ, в котором приобрела особые способности, помимо боевых искусств. О каких именно способностях идет в трейлере не показано.

В городе начинает происходить череда таинственных убийств, а преступник, который за этим стоит, пытается подражать навыкам главной героини. Девушке приходится вернуться к старому амплуа, чтобы противостоять коварному врагу.