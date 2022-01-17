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Netflix показал трейлер шпионского триллера «С холода»

Виктория Шанина
Сегодня в 22:12

Вышел официальный трейлер сериала «С холода» по сценарию Адама Гласса («Сверхъестественное», «911 служба спасения»). Посмотреть его можно на ютьюб-канале Netflix.

По сюжету ЦРУ выясняет, что мать-одиночка — бывшая российская шпионка. Она участвовала в секретном эксперименте КГБ, в котором приобрела особые способности, помимо боевых искусств. О каких именно способностях идет в трейлере не показано.

В городе начинает происходить череда таинственных убийств, а преступник, который за этим стоит, пытается подражать навыкам главной героини. Девушке приходится вернуться к старому амплуа, чтобы противостоять коварному врагу.

Главную роль исполнила актриса из России Маргарита Левиева («Реванш», «Линкольн для адвоката», «Как это делается в Америке»). Также в ролях: Силлиан О’Салливан, Лидия Флеминг, Чарльз Брайс, Алена Хмельницкая, Стася Милославская, Лола Мэй Лоугрэн и другие.

Режиссерами выступили Эми Канаан Манн и Биргитте Стэмозе. Продюсеры — Мария Кабелло, София Норонха и Адам Гласс.

По информации Collider, съемки начались в Испании еще в марте 2020 года. Из‑за пандемии коронавируса создатели дошли до стадии пост-продакшена только к марту 2021-го.

Премьера картины на Netflix намечена на 28 января 2022 года.

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