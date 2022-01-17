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Daily Mail: в США снимут сериал о Гарри Поттере. В нем появятся небинарные и трансгендерные актеры

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:50

В США снимут веб-сериал по мотивам романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В проекте снимутся небинарные и трансгендерные актеры. Об этом сообщил Daily Mail.

Шоу предполагается снять в июне и июле 2022 года. Часть персонажей, которых поклонники оригинальной кинофраншизы привыкли видеть в исполнении артистов европейского происхождения, в новой экранизации сыграют темнокожие актеры.

Также среди участников проекта будут азиатские и латиноамериканские артисты. Авторы сериала обещают привлечь к участию «этнически неоднозначных, мультирасовых» актеров, а также представителей коренных народов Америки и островов Тихого океана.

Например, роль Сириуса Блэка, крестного отца Гарри Поттера, отдадут «не белому» актеру, рассказали в издании. Питера Петтигрю сыграет небинарный или транс-мужчина, а Лили Эванс, маму Гарри, — транс-женщина.

«Наша цель — отразить разнообразие базы поклонников в их любимых героях, представив цветных людей, квир-истории и персонажей разных вероисповеданий», — сказала одна из создательниц проекта Меган Маккелли.

Daily Mail предполагает, что Роулинг не давала кинематографистам разрешения на использование персонажей ее книг. В связи с этим продюсеры сериала могут столкнуться с судебным разбирательством, связанным с авторскими правами.

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