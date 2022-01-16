В Москве сгорел ресторан Osteria di Mare. Погиб повар

В ресторане средиземноморской кухни Osteria di Mare на Шелепихинской набережной, 34 в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации прокуратуры, возгорание произошло около 4 часов в ночь на 16 января. В результате пожара погиб 28-летний повар; охранник 1979 года рождения госпитализирован.

Moskvich Mag уточняет, что в ресторане загорелась мебель. На снимках видно, что огонь охватил почти всю площадь заведения, окна выбило.

СК завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Прокуратура организовала проверку.