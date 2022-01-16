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Полиция Дзержинска проверяет видео с танцем на пилоне. На него попал краешек часовни

Семён Гудошников
Сегодня в 13:04

Полиция Дзержинска начала проверку видео, на котором местная жительница танцует на пилоне в сквере, расположенном напротив часовни. Об этом пишет NN.ru со ссылкой на ГУ МВД Нижегородской области.

Девушка станцевала на пилоне в Сквере Патоличева и опубликовала видео в соцсетях. Ролик разлетелся по интернету и был замечен местной полицией. Обращений в полицию от граждан на девушку не поступало.

Как уточняет NewsNN, танцовщицу зовут Алена Кацан. Она рассказала, что часовня попала в кадр случайно. «Я выбрала площадку города, где нет большой проходимости. И планировала развернуться немного в другую сторону, но по свету для съемки такой ракурс был лучше», — пояснила она.

Девувшка станцевала на пилоне в обтягивающем костюме — топе и леггинсах с одной штаниной. «Нижегородская правда» пишет, что Кацан сама поставила хореографию и придумала образ.

В Нижегородской митрополии не увидели ничего оскорбительного в танце Кацан. «Много людей танцует, нам нужно каждый танец комментировать? Чем этот танец отличается от другого? Ну попал краешек часовни в кадр. Его там особо и не видно. Храмы стоят везде. Храмы стоят на улицах наших городов. Украшают наши города. Ну вот в кадр попало, ну и что?» — заявили там.

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