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Голикова: выдача QR-кодов по антителам начнется в России после 1 февраля

Виктория Шанина
Сегодня в 21:13

QR-коды по результатам теста на антитела от коронавируса в России начнут выдавать после 1 февраля 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга по ковиду.

По словам Голиковой, ожидается, что к началу февраля в постановления правительства и приказы Минздрава и Роспотребнадзора будут внесены соответствующие изменения. Ковид-сертификаты будут действовать в течение полугода.

Получить сертификат смогут иностранцы и россияне, которые привились от коронавируса или переболели за рубежом, тест на антитела при этом необходимо сдать в России. Также QR-коды смогут получить россияне, которые предполагают, что переболели ковидом, но не делали тесты и не обращались в медицинские учреждения.

Кроме того, на сертификат смогут претендовать жители России, которые получили положительный результат ПЦР-теста, но не подтвердили заболевание у врача. Такой документ будет действовать в течение одного года.

На данный момент QR-код могут получить только граждане России, которые привились от коронавируса на территории страны либо переболел COVID-19 с постановкой соответствующего диагноза в медучреждении. Срок действия сертификата — один год.

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