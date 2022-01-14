Художники представят новые нецифровые игры на фестивале в «ГЭС-2». Гости тоже смогут поиграть!

22 и 23 января в московском культурном центре «ГЭС-2» пройдет фестиваль «Какие правила?». Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде V-A-C, который выступает его организатором.

В рамках ивента авторы и художники представят новые концепции нецифровых игр. Их проекты выбрало из множества других жюри вместе с Раймундасом Маласаускасом и Любовью Гурарий.

Победили Михал Стефан Грелевски и Ян Грелевски с подвижной игрой «Картонное королевство», анонимная группа художников «Хочу быть Соковым» с перформативной игрой «По правилам игры открывшемуся виду нужно обрадоваться» и Екатерина Августеняк со словесно-ролевой игрой «Ино_странно».

В эти игры можно будет поиграть в «ГЭС-2» во время фестиваля, а перед его началом — в прошедшую вне конкурса «Договорились» Анастасии Галаниной и Леонида Прокофьева. Кроме того, на протяжении двух фестивальных дней на территории Дома культуры будет идти секретная игра, информация о которой не разглашается.

«Настала пора сбежать из парка аттракционов, где нужно пристегнуть ремни и ждать, когда станет увлекательно, и вернуться во двор, в котором можно выбирать, кем быть и как играть. Фестиваль „дворовых“ игр организован для того, чтобы взять ответственность за веселье в свои руки, искать новые способы знакомиться и строить маленькие дружные сообщества в условиях, продиктованных временем», — заявили организаторы.

Узнать программу фестиваля и подробнее прочитать о каждой из игр можно на сайте V-A-C.