перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
19-летний хакер подключился к десяткам Tesla. Он смог удаленно открыть двери и завести автомобиль 17:17
Айсултан Сеитов вернулся в Казахстан и рассказал об участии в протестах 17:15
MGM приобрела права на американскую адаптацию фильма «Дурак» Юрия Быкова 17:12
Шинейд О’Коннор госпитализировали после ее сообщений о намерении покончить с собой 16:43
Paramount опубликовала трейлер к 50-летию «Крестного отца». Картина вновь выйдет в прокат 16:24
V-A-C
Художники представят новые нецифровые игры на фестивале в «ГЭС-2». Гости тоже смогут поиграть! 16:16
Комик Слава Комиссаренко сообщил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск 15:19
«Кинопоиск» станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи «Переводчик» 15:19
«Медуза»*: в мэрии Москвы ожидают от 30 до 90 тыс. случаев коронавируса в сутки 15:13
Умерла актриса Анастасия Вознесенская 14:59
Райский остров криптоинвесторов или мошенническая схема: что такое Криптоленд и почему его критикуют 14:44
Wikipedia
Мужчина, которого в детстве сфотографировали для обложки «Nevermind», вновь подал в суд на Nirvana 14:34
FKA Twigs выпустила микстейп «Caprisongs» 14:23
Аврил Лавин выпустила сингл «Love It When You Hate Me» 13:53
Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список экстремистов Росфинмониторинга 13:33
Uniqlo предупредил о повышении цен из‑за роста затрат на материалы и логистику 13:16
Кадр из сериала/kinopoisk.ru
NBC заказал пилотный эпизод сиквела «Квантового скачка». К роли Сэма может вернуться Скотт Бакула 12:45
Disney+ выпустит сериал по фильму «Живая сталь» от Шона Леви 11:53
Власти Австралии вновь аннулировали визу Новака Джоковича. Его собираются депортировать 11:44
В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса 11:37
Отключить рекламу

Художники представят новые нецифровые игры на фестивале в «ГЭС-2». Гости тоже смогут поиграть!

Семён Гудошников
Сегодня в 16:16

22 и 23 января в московском культурном центре «ГЭС-2» пройдет фестиваль «Какие правила?». Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде V-A-C, который выступает его организатором.

В рамках ивента авторы и художники представят новые концепции нецифровых игр. Их проекты выбрало из множества других жюри вместе с Раймундасом Маласаускасом и Любовью Гурарий.

Победили Михал Стефан Грелевски и Ян Грелевски с подвижной игрой «Картонное королевство», анонимная группа художников «Хочу быть Соковым» с перформативной игрой «По правилам игры открывшемуся виду нужно обрадоваться» и Екатерина Августеняк со словесно-ролевой игрой «Ино_странно».

В эти игры можно будет поиграть в «ГЭС-2» во время фестиваля, а перед его началом — в прошедшую вне конкурса «Договорились» Анастасии Галаниной и Леонида Прокофьева. Кроме того, на протяжении двух фестивальных дней на территории Дома культуры будет идти секретная игра, информация о которой не разглашается.

«Настала пора сбежать из парка аттракционов, где нужно пристегнуть ремни и ждать, когда станет увлекательно, и вернуться во двор, в котором можно выбирать, кем быть и как играть. Фестиваль „дворовых“ игр организован для того, чтобы взять ответственность за веселье в свои руки, искать новые способы знакомиться и строить маленькие дружные сообщества в условиях, продиктованных временем», — заявили организаторы.

Узнать программу фестиваля и подробнее прочитать о каждой из игр можно на сайте V-A-C.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Леонид Прокофьев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить