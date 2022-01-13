Под картиной Боттичелли нашли эскиз Мадонны с младенцем

Под слоем краски картины «Муж скорбей» Сандро Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем. Работа будет выставлена на торги Sotheby’s 27 января, пишет CNN.

Как отмечает издание, на данный момент картина до сих пор не может быть до конца изучена, так как с XIX века находится в частном владении. Однако в рамках продажи Sotheby’s имеет право провести технический анализ. В ходе исследования было сделано неожиданное открытие: под слоями краски эксперты аукционного дома нашли изображение Мадонны с младенцем.

Старший вице-президент и директор отдела картин старых мастеров аукциона Крис Апостол считает, что скрытый набросок — это Богоматерь «Умиление», тип изображения, происходящий от греческих икон. На таких картинах Мадонна прижимается щекой к младенцу Христу.

Черты лица младенца под картиной «Муж скорбей» можно увидеть при инфракрасной рефлектографии, если перевернуть холст вверх ногами. Некоторые линии в наброске толще других — эксперты предположили, что они могли быть прорисованы со стандартного рисунка, а затем нанесены жидким пигментом.

По словам Апостола, голова младенца Иисуса — уникальное изображение, которое не повторяется в других работах Боттичелли. Он также отметил, что художник написал картину в возрасте 55 лет или старше, на тот момент он находился в последнем десятилетии своей жизни.

«Я чувствую, что в этой картине Боттичелли проецирует понимание того, что мы все умрем, — у нее есть глубокий эмоциональный заряд», — заключил Крис Апостол, добавив, что голова младенца Иисуса Христа изображена слегка наклоненной, что делает его более земным.