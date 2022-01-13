Бастрыкин: блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ. Об этом сообщает «Российская газета».

Председатель СК также рассказал, что в отдельных публикациях, которые посвящены работе правоохранительной системы, авторы подают информацию однобоко или недостоверно.

«На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования», — добавил Бастрыкин.

Глава СКР также сказал, что необходимо законодательно определить правовой статус платформ и их авторов. Он сослался на то, что охват публикаций блогеров может превышать аудиторию некоторых средств массовой информации.

«Российская газета» подчеркнула, что целиком интервью главы Следственного комитета будет опубликовано завтра, 14 января.