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Бастрыкин: блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ

Денис Ламехов
Сегодня в 17:43

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ. Об этом сообщает «Российская газета».

Председатель СК также рассказал, что в отдельных публикациях, которые посвящены работе правоохранительной системы, авторы подают информацию однобоко или недостоверно.

«На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования», — добавил Бастрыкин.

Глава СКР также сказал, что необходимо законодательно определить правовой статус платформ и их авторов. Он сослался на то, что охват публикаций блогеров может превышать аудиторию некоторых средств массовой информации.

«Российская газета» подчеркнула, что целиком интервью главы Следственного комитета будет опубликовано завтра, 14 января.

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