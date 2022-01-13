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Риз Уизерспун предсказала криптобудущее и вызвала волну критики (и мемов)

Семён Гудошников
Сегодня в 17:22

Актриса Риз Уизерспун («Блондинка в законе», «Утреннее шоу», «Большая маленькая ложь») оказалась фанаткой NFT и криптовалюты. В своем твиттере она предрекла криптовалютное будущее планеты и вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

NFT — одна из самых противоречивых тем из актуальной повестки. Пока одни указывают на блага, которые технология может принести экономике, другие непреклонны: все, что связано с криптой, — скам и мошенничество.

В своем твите, который набрал 15,4 тыс. комментариев и более 50 тыс. лайков, голливудская селебрити написала: «В (ближайшем) будущем у каждого будет параллельная цифровая личность. Аватары, криптокошельки, цифровые товары станут нормой. Планируете ли вы это?»

В то время как некоторые поддержали актрису, а несколько NFT-стартапов прорекламировали в комментариях свои проекты, основная масса начала высмеивать взгляды Риз.

Нашлось место и для более серьезной критики.

Уизерспун не в первый раз продвигает идеи и технологии криптовалюты. Недавно она прорекламировала NFT-проект «World of Women NFT», который создает токены с изображениями «разнообразных и сильных женщин», и даже сменила аватарку на одну из таких картинок. А до этого — пообещала поддерживать артистов, которые стали пионерами в NFT-пространстве, призвав участвовать в обсуждении темы как можно больше женщин.

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