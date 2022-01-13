Риз Уизерспун предсказала криптобудущее и вызвала волну критики (и мемов)

Актриса Риз Уизерспун («Блондинка в законе», «Утреннее шоу», «Большая маленькая ложь») оказалась фанаткой NFT и криптовалюты. В своем твиттере она предрекла криптовалютное будущее планеты и вызвала неоднозначную реакцию пользователей.
NFT — одна из самых противоречивых тем из актуальной повестки. Пока одни указывают на блага, которые технология может принести экономике, другие непреклонны: все, что связано с криптой, — скам и мошенничество.
В своем твите, который набрал 15,4 тыс. комментариев и более 50 тыс. лайков, голливудская селебрити написала: «В (ближайшем) будущем у каждого будет параллельная цифровая личность. Аватары, криптокошельки, цифровые товары станут нормой. Планируете ли вы это?»
В то время как некоторые поддержали актрису, а несколько NFT-стартапов прорекламировали в комментариях свои проекты, основная масса начала высмеивать взгляды Риз.
«В (ближайшем) будущем ИИ будет использовать тепло человеческого тела в качестве источника энергии в обмен на жизнь в идеальной параллельной симуляции Земли. Аватары, криптокошельки, цифровые товары станут нормой. Планируете ли вы это?»
«В (ближайшем) будущем каждый человек сможет вздремнуть пару раз за день. Дневной сон, обеденный сон, сон после работы будут нормой. Планируете ли вы это?»
«В (ближайшем) будущем каждый человек будет кататься на роликовых коньках с ракетными ускорителями на жидком топливе. Планируете ли вы это?»
«В (ближайшем) будущем каждый человек столкнется с психическим расстройством, пытаясь примирить свою телесную и виртуальную личности. Физически невозможные стандарты красоты, дисморфия и косметические увечья, чтобы больше походить на свой аватар, станут нормой. Планируете ли вы это?»
«Если вы умрете в метавселенной, Риз Уизерспун заточит вашу душу в свой криптокошелек»
«Пожалуйста, дайте мне умереть, прежде чем этот кошмарный ад станет реальностью. Спасибо»
Нашлось место и для более серьезной критики.
«Я готовлюсь к будущему, когда электричество перестанет быть постоянно доступным из‑за экстремальных погодных условий, нарушающих работу электростанций и линий электропередач, будущему, в котором нам придется научиться выживать в материальном мире с имеющимися у нас ресурсами»
«Я бы сказала, что мы уже там: социальные сети создают нашу цифровую идентичность, мы оплачиваем товары пластиковыми картами, привязанными к номерам в цифровом банковском аккаунте, мы подписываемся на стриминговые сервисы, которые развлекают нас в телефонах»
Уизерспун не в первый раз продвигает идеи и технологии криптовалюты. Недавно она прорекламировала NFT-проект «World of Women NFT», который создает токены с изображениями «разнообразных и сильных женщин», и даже сменила аватарку на одну из таких картинок. А до этого — пообещала поддерживать артистов, которые стали пионерами в NFT-пространстве, призвав участвовать в обсуждении темы как можно больше женщин.