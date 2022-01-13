Кэт Деннингс празднует 30-летие в трейлере второго сезона «Куколки»

Платформа Hulu показала трейлер второго сезона комедии «Куколка». Премьера продолжения состоится на стриминге 11 февраля.

Главной героине Джулс Уили в исполнении актрисы Кэт Деннингс исполняется 30 лет, и это заставляет ее слегка понервничать. Но потом она вспоминает, что нужно еще решить проблему с тем, как совмещать работу, личную жизнь и существование в мире после пандемии, и юбилей уже не кажется таким страшным.

Помимо Деннингс в трейлере появляются Бет Грант в роли «Леди Кошки», Шэй Митчелл (Стелла), Малин Акерман (начальница Джулс), Бренда Сонг (Мэдисон) и Эстер Повицки (Иззи). Также во втором сезоне к актерскому составу присоединятся Джейсон Блэр, Лилли Сингх, Люк Кук, Челси Фрай и Коринн Фокс.