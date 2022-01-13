В сети обсуждают старое фото с Бараком Обамой в Перми. Шутят о его связях с КГБ и лишнем шоте водки

Пользователь u/cu_biz опубликовал на Reddit фотографию Барака Обамы, которая была сделана в России в 2005 году. Бывший президент США (а в то время сенатор) с угрюмым видом держит стопку водки в компании американских и российских чиновников.

Обама прилетал в Россию в 2005 году вместе с сенатором-республиканцем Ричардом Лугаром. Они посетили ряд городов, включая Саратов и Пермь, чтобы проинспектировать ядерные объекты и предприятия по утилизации твердотопливных ракет.

В Перми с американскими сенаторами произошел неприятный инцидент. Пограничники на три часа задержали их самолет и попытались его досмотреть, однако в досмотре им было отказано. В официальном твиттере Белого дома говорится, что у Обамы при этом изъяли паспорт. После того как выяснилось, что рейс обладает дипломатическим статусом, самолет отпустили.

Фотография, завирусившаяся на Reddit, тоже была сделана в Перми. Снимок подписан «Обама социализируется в России». Пользователи принялись шутить о русской неулыбчивости и связях Обамы с российскими спецслужбами.