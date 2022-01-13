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В сети обсуждают старое фото с Бараком Обамой в Перми. Шутят о его связях с КГБ и лишнем шоте водки

Семён Гудошников
Сегодня в 14:32

Пользователь u/cu_biz опубликовал на Reddit фотографию Барака Обамы, которая была сделана в России в 2005 году. Бывший президент США (а в то время сенатор) с угрюмым видом держит стопку водки в компании американских и российских чиновников.

Обама прилетал в Россию в 2005 году вместе с сенатором-республиканцем Ричардом Лугаром. Они посетили ряд городов, включая Саратов и Пермь, чтобы проинспектировать ядерные объекты и предприятия по утилизации твердотопливных ракет.

В Перми с американскими сенаторами произошел неприятный инцидент. Пограничники на три часа задержали их самолет и попытались его досмотреть, однако в досмотре им было отказано. В официальном твиттере Белого дома говорится, что у Обамы при этом изъяли паспорт. После того как выяснилось, что рейс обладает дипломатическим статусом, самолет отпустили.

Фотография, завирусившаяся на Reddit, тоже была сделана в Перми. Снимок подписан «Обама социализируется в России». Пользователи принялись шутить о русской неулыбчивости и связях Обамы с российскими спецслужбами.

  • «Фото действительно странное. Как будто он здесь лишний, но в то же время совершенно на месте», — ZeUbermensh.
  • «Почему Обама выглядит здесь как русский?» — SwiftTayTay.
  • «Заголовок Fox News: „Доказаны связи Обамы с КГБ“», — Abhaybal2004.
  • «Заголовок CNN: „Обама лично расследует деятельность российских кукловодов Трампа“», — Lopsidoodle.
  • «Я на сто процентов уверен, что фото сделано в момент захвата заложников», — Superphage.
  • «Я заметил, что у многих появляется такое выражение лица, когда они прибывают в Россию», — Hwoarangtine.

Пользователи обсудили и стереотип о том, что русские не улыбаются на публике. Так юзеры попытались объяснить серьезное выражение лица Обамы: «Он просто пытается вписаться». Yetee написал, что у него есть русский коллега, с которым он проработал три года, и лишь один раз видел его улыбку, но это была «самая прекрасная улыбка».

Ему возразили, что этот стереотип, «нонсенс, помноженный на бесконечность», и привели множество обратных примеров. В качестве контраргументов пошли даже научные исследования, в которых говорится о различии в восприятии улыбки в разных культурах.


  • «Он выглядит так, будто ему сказали: „Такова наша культура, ты должен пить водку“ — и он не хочет проявлять неуважение, но на самом деле они просто пытаются его надуть, и он это знает», — Bahgheera.
  • «Я работал на российских бизнесменов в Штатах и могу подтвердить, что это уже четвертый шот водки, который ему предложили за пять минут», — TreesfortheFool.
  • «Это взгляд человека, который знает, что с вероятностью 83% этот напиток отравлен смертельным нейротоксином», — Bean_Boozled.
  • «М-м-м, полоний», — Iheartekno.
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