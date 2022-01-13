Фильм «Лед-2» вышел в китайский прокат

Российская мелодрама «Лед-2» Жоры Крыжовникова вышла в прокат в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures Studio.

Картина вышла на большой экран при поддержке российского посольства в Китае. Для местной аудитории фильм носит название «Лед-2: Папа, я люблю тебя!».

«Дистрибьютором проекта стала компания Beijing HY Media Co., LTD, представители которой уверены, что китайский релиз картины поможет популяризировать русскую культуру, а также поддержит дух XXIV зимних Олимпийских игр», — рассказали в пресс-службе.

Кинолента вышла в российский прокат 14 февраля 2020 года, став продолжением фильма «Лед». В сиквеле фигуристка Надя Лапшина вышла замуж за хоккеиста Сашу Горина, а потом у них родится дочка. В картине главные роли исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова.

В 2020 году «Лед-2» занял второе место в списке лидеров кинопроката, по данным Фонда кино. Фильм посмотрели 6 млн россиян, а прокат принес 1,4 млрд рублей.