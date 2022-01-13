перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кэт Деннингс празднует 30-летие в трейлере второго сезона «Куколки» 13:58
Фильм «Лед-2» вышел в китайский прокат 13:43
Младшая дочь Нурсултана Назарбаева впервые прокомментировала протесты в Казахстане 13:03
mariahcarey/Instagram
Мэрайя Кэри анонсировала выход своей первой детской книги 12:15
В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса 11:57
Дензел Вашингтон анонсировал выход третьей части «Великого уравнителя» 11:46
Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз станут хедлайнерами фестиваля Coachella в 2022 году 11:33
Бастрыкин: экспертиза признала пермского стрелка вменяемым 11:22
Исследование: более половины россиян одобряют введение растительного мяса в школьный рацион 11:11
Martin Sanchez/Unsplash
ВОЗ: за сутки в мире выявлено 3,4 млн заражений коронавирусом — это максимум с начала пандемии 10:51
В Красноярске эвакуировали все школы и несколько ТЦ из‑за сообщений о минировании 10:27
Адель выпустила черно-белый клип на песню «Oh My God» 10:23
Бастрыкин: контроль за оружием необходимо передать от Росгвардии к МВД 9:54
Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор 9:30
Netflix снимет два сиквела «Красного уведомления» 8:58
Oliver Tree/YouTube
«Кто сказал, что ковбои не плачут?»: Оливер Три скучает по любимой в клипе на новую песню Вчера в 22:38
У пользователей системы оплаты проезда в метро Face Pay многократно списались деньги. Их вернут Вчера в 21:57
Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы партнерша не украла его сперму. Девушка получила ожоги Вчера в 21:16
Петербуржцы призывают спасти зимний сад в Ленинградском дворце молодежи. Здание планируют снести Вчера в 20:59
Студенческая жизнь, путешествия и буррито в Калифорнии: доковидные вещи, которых не хватает сейчас Вчера в 20:44
Отключить рекламу

Исследование: более половины россиян одобряют введение растительного мяса в школьный рацион

Виктория Шанина
Сегодня в 11:11

Сервис доставки еды Delivery Club провел опрос среди россиян на тему отношения к набирающему популярность растительному мясу. Оказалось, что 71% населения никогда не пробовали продукт, но большинство респондентов хотели бы это сделать. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В опросе приняли участие 1500 жителей России старше 16 лет. Все респонденты проживают в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Выяснилось, что о существовании растительного мяса знают только 80% россиян, большинство из них живет в Северо-Западном федеральном округе.

13% опрошенных употребляют растительное мясо регулярно. Среди них значительно больше мужчин, чем женщин, при этом от возраста этот показатель не зависит. Основной причиной введения альтернативного мяса в свой рацион респонденты назвали любопытство. Среди других причин: забота о здоровье (15%), этические соображения (12%) и соблюдение диеты (10%).

Более половины (54%) респондентов, регулярно употребляющих растительное мясо, покупают продукт в магазине и готовят блюда на его основе самостоятельно. Почти каждый третий (30%) отметил, что ест такое мясо исключительно в ресторанах или заказывает готовые блюда с доставкой на дом.

В числе причин отказа попробовать растительное мясо оказались отсутствие смысла (35%) и неуверенность в пользе для организма (35%). Также в 33% случаев респонденты считают такой продукт «наверняка невкусным».

51% опрошенных россиян уверены, что растительное мясо можно добавить в школьный рацион. Чаще всего «за» отмечалось среди жителей Москвы. Основными противниками такой инициативы выступили опрошенные в возрасте старше 50 лет.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить