Исследование: более половины россиян одобряют введение растительного мяса в школьный рацион

Сервис доставки еды Delivery Club провел опрос среди россиян на тему отношения к набирающему популярность растительному мясу. Оказалось, что 71% населения никогда не пробовали продукт, но большинство респондентов хотели бы это сделать. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В опросе приняли участие 1500 жителей России старше 16 лет. Все респонденты проживают в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Выяснилось, что о существовании растительного мяса знают только 80% россиян, большинство из них живет в Северо-Западном федеральном округе.

13% опрошенных употребляют растительное мясо регулярно. Среди них значительно больше мужчин, чем женщин, при этом от возраста этот показатель не зависит. Основной причиной введения альтернативного мяса в свой рацион респонденты назвали любопытство. Среди других причин: забота о здоровье (15%), этические соображения (12%) и соблюдение диеты (10%).

Более половины (54%) респондентов, регулярно употребляющих растительное мясо, покупают продукт в магазине и готовят блюда на его основе самостоятельно. Почти каждый третий (30%) отметил, что ест такое мясо исключительно в ресторанах или заказывает готовые блюда с доставкой на дом.

В числе причин отказа попробовать растительное мясо оказались отсутствие смысла (35%) и неуверенность в пользе для организма (35%). Также в 33% случаев респонденты считают такой продукт «наверняка невкусным».

51% опрошенных россиян уверены, что растительное мясо можно добавить в школьный рацион. Чаще всего «за» отмечалось среди жителей Москвы. Основными противниками такой инициативы выступили опрошенные в возрасте старше 50 лет.