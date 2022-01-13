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Netflix снимет два сиквела «Красного уведомления»

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:58

Netflix находится на ранних стадиях подготовки к съемкам двух сиквелов «Красного уведомления». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, стрим-сервис планирует начать производство фильмов в начале 2023 года, в зависимости от графиков звезд, задействованных в проекте. Дата выхода сиквелов пока неизвестна.

Отмечается, что Роусон Маршалл Тербер, который работал над постановкой «Красного уведомления», уже приступил к написанию сценариев. Кроме того, по данным Deadline, в сиквелах вновь появятся Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс.

«Красное уведомление» вышло на стрим-сервисе 12 ноября. Фильм посвящен истории самой разыскиваемой преступницы, желающей украсть яйца Клеопатры. На ее поиски отправили лучшего агента, которому в нелегком деле будет помогать величайший мошенник.

Название «Красное уведомление» является отсылкой к особому приказу Интерпола. Эта фраза указывает на глобальную тревогу и необходимость найти самых разыскиваемых преступников в мире.

Это один из самых дорогих фильмов Netflix. Бюджет картины составил примерно 130 млн долларов.

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