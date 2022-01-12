Снуп Догг собирается продавать хот-доги под названием Snoop Doggs

Снуп Догг планирует запустить свой собственный бренд сосисок под названием Snoop Doggs. В декабре адвокаты рэпера подали заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США, передает Billboard.

В заявке на создание товарного знака Snoop Doggs написано, что его собираются использовать для продажи хот-догов и других колбасных изделий. Бренд еще не создан, но рэпер хочет заранее занять это наименование, так что намерения у него серьезные, отмечает издание.

Billboard кажется странным выбор Догга, ведь в 2016 году он говорил, что никогда не будет есть хот-доги. На шоу Джимми Киммела он посмотрел пошаговое приготовление сосисок для хот-догов в производственных масштабах. Когда Догг наконец понял, что ему показывают, он сказал: «Это хот-дог?! Поэтому я никогда не ем чертовы хот-доги! Если их так делают, то я не хочу это есть. Мне и так нормально».