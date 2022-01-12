Калеб Ландри Джонс, получивший награду за лучшую мужскую роль на прошлогоднем Каннском фестивале, сыграет главную роль в новом фильме Люка Бессона «Догмэн» («DogMan»). Об этом сообщает Variety.

Сценарий «Догмэна» написал сам Бессон. Он же снимет и спродюсирует фильм. Съемки картины запланированы на май в США и Франции.

«Догмэн» покажет тяжелую жизнь ребенка, который по мере взросления находит свое спасение в любви к собакам. Новый проект Бессон начнет после трехлетнего перерыва, начавшегося с момента премьеры боевика «Анна» летом 2019 года.

Последние 30 лет Бессон является основным создателем англоязычных фильмов французского производства для всего мира. Зачастую он ставит боевики, такие как «Профессионал» с Натали Портман и Жаном Рено, «Ее звали Никита», из недавнего — «Заложница» с Лиамом Нисоном и «Люси» со Скарлетт Йоханссон.