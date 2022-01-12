перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуме заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из‑за «Омикрона» нет 16:01
Вышел пролог к сериалу «Этерна: Часть первая» о мире Кэртианы 15:55
Болельщица «Сиэтла» заметила подозрительную родинку у сотрудника «Ванкувера». И спасла его от рака 15:55
Люк Бессон в мае начнет съемки нового фильма. В главной роли — Калеб Ландри Джонс 15:48
Экспертиза не признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» пародией на песню Стаса Костюшкина 15:28
Галь Гадот сыграет главную роль в ремейке «Поймать вора» Альфреда Хичкока 15:25
Fontaines D.C. анонсировали выход альбома «Skinty Fia», представили новую песню и видео на нее 15:06
На юриста екатеринбургского ЛГБТ-центра завели два дела о гей-пропаганде 15:06
«Бэтмен» Мэтта Ривза получил рейтинг PG-13. В фильме есть сцены насилия и ругательства 14:52
kremlin.ru
Токаев: вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января 14:17
Lil Yachty рассказал, что на его следующем альбоме не будет рэпа 14:15
Путин поручил проиндексировать пенсии выше инфляции 14:05
«Отмываю от краски наследие»: рассказываем о краеведах из Петербурга и их спорах с властями 13:55
Директор Центра имени Чумакова: пандемия COVID-19 продлится еще не менее года 13:36
В России премьеру «Морбиуса» перенесли на конец марта 13:35
yeezymafia/Instagram
Представитель Канье Уэста назвал вымыслом новость о приезде рэпера в Россию 13:27
ВОЗ: постоянное введение бустерных доз не является жизнеспособной стратегией против COVID-19 12:54
The Weeknd поделился ремиксом на «Sacrifice». И показал клип, наполненный диско и танцами 12:50
Ума Турман в роли успешной бизнесвумен в трейлере сериала «Под подозрением» 12:16
На церемонии «Оскара» впервые за четыре года будет ведущий 11:34
Отключить рекламу

Люк Бессон в мае начнет съемки нового фильма. В главной роли — Калеб Ландри Джонс

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:48

Калеб Ландри Джонс, получивший награду за лучшую мужскую роль на прошлогоднем Каннском фестивале, сыграет главную роль в новом фильме Люка Бессона «Догмэн» («DogMan»). Об этом сообщает Variety.

Сценарий «Догмэна» написал сам Бессон. Он же снимет и спродюсирует фильм. Съемки картины запланированы на май в США и Франции.

«Догмэн» покажет тяжелую жизнь ребенка, который по мере взросления находит свое спасение в любви к собакам. Новый проект Бессон начнет после трехлетнего перерыва, начавшегося с момента премьеры боевика «Анна» летом 2019 года.

Последние 30 лет Бессон является основным создателем англоязычных фильмов французского производства для всего мира. Зачастую он ставит боевики, такие как «Профессионал» с Натали Портман и Жаном Рено, «Ее звали Никита», из недавнего — «Заложница» с Лиамом Нисоном и «Люси» со Скарлетт Йоханссон.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Люк Бессон
Жан Рено
Натали Портман
Лиам Нисон
Скарлетт Йоханссон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить