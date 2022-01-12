Болельщица «Сиэтла» заметила подозрительную родинку у сотрудника «Ванкувера». И спасла его от рака

Болельщица хоккейного клуба «Сиэтл Кракен» пришла на игру против «Ванкувер Кэнакс». У сотрудника команды противника девушка заметила родинку, которая оказалась меланомой, пишет NY Times. Коротко пересказываем историю о спасении от рака.
Это событие произошло еще 23 октября 2021 года, но стало известно о нем только сейчас. 22-летняя Надя Попович попала на игру любимой команды, и посреди матча обнаружила у менеджера по экипировке «Ванкувера» Брайан Гамильтон подозрительную родинку. До конца встречи она пыталась привлечь внимание сотрудника.
Как рассказывает сам Гамильтон, он услышал стук по стеклу, пока убирал краги и планшетки со скамеек игроков. Обернувшись, мужчина заметил девушку, которая показывала ему сообщение на телефоне.
«Родинка на задней части шеи, возможно, раковая. Пожалуйста, сходите ко врачу!», — гласил текст сообщения. Слова «родинка», «рак» и «врач» Попович выделила ярко-красным цветом.
Гамильтону это показалось странным, и, слегка удивившись, он продолжил прибираться на скамейках. Тогда девушка подумала, что ее порыв мог быть неуместным.
По возвращении домой Брайан Гамильтон попросил у своей жены посмотреть, действительно ли на шее есть родинка — и она оказалась там. Мужчина обратился к врачу команды, тот сказал, что пятно действительно вызывает беспокойство, после чего он решил удалить подозрительную родинку.
Гамильтон стал ждать результатов биопсии, которая показала, что болельщица была права. Врачи заявили, что это была злокачественная меланома второго типа — рак кожи, который, поскольку он был обнаружен на ранней стадии, удалось легко удалить и вылечить.
«Она спасла меня от медленной смерти. По словам врачей, если бы я проигнорировал ее сообщение, через четыре-пять лет меня бы уже здесь не было», — заявил Гамильтон на пресс-конференции.
«При меланоме, как и при многих других видах рака, успех лечения часто зависит от стадии заболевания — и чем раньше вы что‑то заподозрите, тем лучше», — сказал директор онкологического центра Джона Хопкинса Ашвани Раджпут.
Вместе с пресс-службой клуба «Ванкувер Кэнакс» Брайан Гамильтон начал искать девушку в соцсетях, чтобы ее отблагодарить. В твиттере команды появилось большое письмо, в котором Гамильтон написал: «Девушка, которую я пытаюсь найти, вы изменили мою жизнь, и теперь я хочу найти вас, чтобы сказать огромное спасибо! Проблема в том, что я не знаю, кто вы и откуда». Об этой истории узнали и в «Сиэтл Кракене».
Потребовалось менее трех часов, чтобы найти страницу Нади Попович в фейсбуке. В тот момент она отсыпалась после ночной смены на горячей линии по предотвращению самоубийств, где работает специалистом по кризисным ситуациям. Ее разбудил звонок мамы. Девушку пригласили встретиться с обеими хоккейными командами и Гамильтоном.
Так Попович описала свои впечатления после матча «Сиэтл Кракен» — «Ванкувер Кэнакс»: «Он взглянул на мой телефон и ушел — я подумала, что, может быть, он уже в курсе этого. Может, он проверял родинку у врача — и у него все в порядке. Неизвестно, что с ним случилось бы несколько месяцев спустя, ведь примерно через 5 лет у него могли появиться опасные симптомы. Это просто невероятно, что у меня была возможность сообщить ему о родинке в тот момент».
Девушка поделилась, что раньше она работала волонтером в больницах, и видела множество меланом. Именно поэтому она заметила родинку. Это была опухоль большого диаметра, обесцвеченная, приподнятая и с «неправильной границей».
После личной встречи Гамильтон и Попович побывали в эфире шоу «Доброе утро, Америка» на телеканале CNN. В январе команды «Сиэтл» и «Ванкувер» вновь встретились на одном поле — в зале сидела Надя Попович, ей апплодировал весь стадион.
Во время матча диктор объявил, что спортсмены обеих команд оплатили ей грант на обучение в колледже в размере 10 тыс. долларов — для спасительницы Гамильтона это стало сюрпризом. Посмотрите на ее реакцию: