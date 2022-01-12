Болельщица «Сиэтла» заметила подозрительную родинку у сотрудника «Ванкувера». И спасла его от рака

Болельщица хоккейного клуба «Сиэтл Кракен» пришла на игру против «Ванкувер Кэнакс». У сотрудника команды противника девушка заметила родинку, которая оказалась меланомой, пишет NY Times. Коротко пересказываем историю о спасении от рака. Это событие произошло еще 23 октября 2021 года, но стало известно о нем только сейчас. 22-летняя Надя Попович попала на игру любимой команды, и посреди матча обнаружила у менеджера по экипировке «Ванкувера» Брайан Гамильтон подозрительную родинку. До конца встречи она пыталась привлечь внимание сотрудника. Как рассказывает сам Гамильтон, он услышал стук по стеклу, пока убирал краги и планшетки со скамеек игроков. Обернувшись, мужчина заметил девушку, которая показывала ему сообщение на телефоне. «Родинка на задней части шеи, возможно, раковая. Пожалуйста, сходите ко врачу!», — гласил текст сообщения. Слова «родинка», «рак» и «врач» Попович выделила ярко-красным цветом. Гамильтону это показалось странным, и, слегка удивившись, он продолжил прибираться на скамейках. Тогда девушка подумала, что ее порыв мог быть неуместным. По возвращении домой Брайан Гамильтон попросил у своей жены посмотреть, действительно ли на шее есть родинка — и она оказалась там. Мужчина обратился к врачу команды, тот сказал, что пятно действительно вызывает беспокойство, после чего он решил удалить подозрительную родинку.

The biggest win tonight 💙 pic.twitter.com/6w0LGTcg9E — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022 «Самая большая победа за сегодня»

Гамильтон стал ждать результатов биопсии, которая показала, что болельщица была права. Врачи заявили, что это была злокачественная меланома второго типа — рак кожи, который, поскольку он был обнаружен на ранней стадии, удалось легко удалить и вылечить. «Она спасла меня от медленной смерти. По словам врачей, если бы я проигнорировал ее сообщение, через четыре-пять лет меня бы уже здесь не было», — заявил Гамильтон на пресс-конференции.

«При меланоме, как и при многих других видах рака, успех лечения часто зависит от стадии заболевания — и чем раньше вы что‑то заподозрите, тем лучше», — сказал директор онкологического центра Джона Хопкинса Ашвани Раджпут. Вместе с пресс-службой клуба «Ванкувер Кэнакс» Брайан Гамильтон начал искать девушку в соцсетях, чтобы ее отблагодарить. В твиттере команды появилось большое письмо, в котором Гамильтон написал: «Девушка, которую я пытаюсь найти, вы изменили мою жизнь, и теперь я хочу найти вас, чтобы сказать огромное спасибо! Проблема в том, что я не знаю, кто вы и откуда». Об этой истории узнали и в «Сиэтл Кракене». Потребовалось менее трех часов, чтобы найти страницу Нади Попович в фейсбуке. В тот момент она отсыпалась после ночной смены на горячей линии по предотвращению самоубийств, где работает специалистом по кризисным ситуациям. Ее разбудил звонок мамы. Девушку пригласили встретиться с обеими хоккейными командами и Гамильтоном.

On 10/23 #SeaKraken fan Nadia Popovici urgently banged on the glass to alert @Canucks Asst. Equipment Manager Brian Hamilton of an abnormal mole that turned out to be life-threatening.



Today, they reunited for the first time since she saved his life → https://t.co/ueSuAwoz6s pic.twitter.com/zd8d8Rn7PU — Seattle Kraken (@SeattleKraken) January 2, 2022