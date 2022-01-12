перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуме заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из‑за «Омикрона» нет 16:01
Вышел пролог к сериалу «Этерна: Часть первая» о мире Кэртианы 15:55
Болельщица «Сиэтла» заметила подозрительную родинку у сотрудника «Ванкувера». И спасла его от рака 15:55
Люк Бессон в мае начнет съемки нового фильма. В главной роли — Калеб Ландри Джонс 15:48
Экспертиза не признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» пародией на песню Стаса Костюшкина 15:28
Галь Гадот сыграет главную роль в ремейке «Поймать вора» Альфреда Хичкока 15:25
Fontaines D.C. анонсировали выход альбома «Skinty Fia», представили новую песню и видео на нее 15:06
На юриста екатеринбургского ЛГБТ-центра завели два дела о гей-пропаганде 15:06
«Бэтмен» Мэтта Ривза получил рейтинг PG-13. В фильме есть сцены насилия и ругательства 14:52
kremlin.ru
Токаев: вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января 14:17
Lil Yachty рассказал, что на его следующем альбоме не будет рэпа 14:15
Путин поручил проиндексировать пенсии выше инфляции 14:05
«Отмываю от краски наследие»: рассказываем о краеведах из Петербурга и их спорах с властями 13:55
Директор Центра имени Чумакова: пандемия COVID-19 продлится еще не менее года 13:36
В России премьеру «Морбиуса» перенесли на конец марта 13:35
yeezymafia/Instagram
Представитель Канье Уэста назвал вымыслом новость о приезде рэпера в Россию 13:27
ВОЗ: постоянное введение бустерных доз не является жизнеспособной стратегией против COVID-19 12:54
The Weeknd поделился ремиксом на «Sacrifice». И показал клип, наполненный диско и танцами 12:50
Ума Турман в роли успешной бизнесвумен в трейлере сериала «Под подозрением» 12:16
На церемонии «Оскара» впервые за четыре года будет ведущий 11:34
Отключить рекламу

На юриста екатеринбургского ЛГБТ-центра завели два дела о гей-пропаганде

Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

На юриста Ресурсного центра для ЛГБТ+ в Екатеринбурге Анну Плюснину составили два протокола о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (часть 2 статьи 6.21 КоАП). Об этом она рассказала в фейсбуке.

В одном из протоколов говорится, что Плюснина администрировала сайт «Квир-линии Екатеринбурга», где разместила «для неопределенного круга лиц» информацию о мероприятиях для ЛГБТ+ и тем самым осуществила гей-пропаганду среди подростков.

Плюснина отметила, что посодействовали заведенным на нее делам психологи центров социальной помощи семьям «Гнездышко» и «Каравелла», а также депутаты Госдумы Анна Кузнецова и Николай Земцов.

Психологи, по словам Плюсниной, посчитали пропагандой несколько формулировок ЛГБТ-центра. В частности, что активисты хотят, чтобы Екатеринбург «был принимающим и инклюзивным для ЛГБТ+ персон».

А фраза о «гостеприимных администраторах, бесплатном чае и вкусняшках» на одном из мероприятий, по мысли психологов, «может создавать в глазах неокрепшей психики подростков привлекательный и желательный образ» комьюнити-центра. В результате подростки придут «с целью попить чай либо поиграть в настольные игры, весело проводя время среди ЛГБТ+ персон» и окажутся «в соответствующей группе риска», считают они.

По каждому протоколу Плюсниной грозит штраф в 50 тыс. рублей. Даты судебных заседаний пока неизвестны.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Люди
Анна Кузнецова
Николай Земцов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить