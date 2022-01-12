На юриста екатеринбургского ЛГБТ-центра завели два дела о гей-пропаганде

На юриста Ресурсного центра для ЛГБТ+ в Екатеринбурге Анну Плюснину составили два протокола о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (часть 2 статьи 6.21 КоАП). Об этом она рассказала в фейсбуке.

В одном из протоколов говорится, что Плюснина администрировала сайт «Квир-линии Екатеринбурга», где разместила «для неопределенного круга лиц» информацию о мероприятиях для ЛГБТ+ и тем самым осуществила гей-пропаганду среди подростков.

Плюснина отметила, что посодействовали заведенным на нее делам психологи центров социальной помощи семьям «Гнездышко» и «Каравелла», а также депутаты Госдумы Анна Кузнецова и Николай Земцов.

Психологи, по словам Плюсниной, посчитали пропагандой несколько формулировок ЛГБТ-центра. В частности, что активисты хотят, чтобы Екатеринбург «был принимающим и инклюзивным для ЛГБТ+ персон».

А фраза о «гостеприимных администраторах, бесплатном чае и вкусняшках» на одном из мероприятий, по мысли психологов, «может создавать в глазах неокрепшей психики подростков привлекательный и желательный образ» комьюнити-центра. В результате подростки придут «с целью попить чай либо поиграть в настольные игры, весело проводя время среди ЛГБТ+ персон» и окажутся «в соответствующей группе риска», считают они.

По каждому протоколу Плюсниной грозит штраф в 50 тыс. рублей. Даты судебных заседаний пока неизвестны.