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Ума Турман в роли успешной бизнесвумен в трейлере сериала «Под подозрением»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:16

Apple TV опубликовал первый трейлер сериала «Под подозрением». Он выйдет на стрим-сервисе 4 февраля.

Ролик открывается сценой свадьбы, где невесту Натали Томпсон арестовывают без объяснения причин. В полиции в комнату для допроса приводят еще трех человек, которых обвиняют в заговоре с целью похищения сына Кэтрин Ньюман. Четверо британцев объединяются, чтобы доказать свою невиновность и выяснить, кто их подставил. Однако они незнакомы друг с другом и не могут быть уверены в том, что кто‑то из них не является настоящим похитителем.

В сериале снялись Ума Турман («Убить Билла»), Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Кунал Найяр («Теория большого взрыва»), Ной Эммерих («Американцы»), Элизабет Хенстридж («Агенты „Щ.И.Т.“»), Том Рис Харрис («Джентльмены»), Элиес Габел («Скорпион») и Энджел Колби («Танцы на грани»).

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером выступил Роб Уилльямс («Человек в высоком замке») совместно с Крисом Лонгом («Американцы»).

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