Ума Турман в роли успешной бизнесвумен в трейлере сериала «Под подозрением»

Apple TV опубликовал первый трейлер сериала «Под подозрением». Он выйдет на стрим-сервисе 4 февраля.

Ролик открывается сценой свадьбы, где невесту Натали Томпсон арестовывают без объяснения причин. В полиции в комнату для допроса приводят еще трех человек, которых обвиняют в заговоре с целью похищения сына Кэтрин Ньюман. Четверо британцев объединяются, чтобы доказать свою невиновность и выяснить, кто их подставил. Однако они незнакомы друг с другом и не могут быть уверены в том, что кто‑то из них не является настоящим похитителем.