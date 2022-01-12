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В Петербурге на члена КПРФ завели дело о возбуждении ненависти за репост цитаты Сартра

Семён Гудошников
Сегодня в 10:56

Прокуратура Петербурга завела административное дело по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды») на члена КПРФ Алексея Филиппова. Поводом послужил репост записи с цитатой философа Жан-Поля Сартра «Любой антикоммунист — сволочь». Об этом рассказал помощник депутата городского Законодательного собрания Александр Рогожкин.

По его словам, запись с высказыванием Сартра Филиппов репостнул из паблика «Коммунисты Могилевщины». Рогожкин отметил, что прокуратура не смогла найти эту цитату в изданных в России трудах Сартра и приписала ее коммунисту.

На судебное заседание представители КПРФ принесли около 30 листов с оригиналами и переводами материалов из западной прессы, где эта фраза использовалась как цитата Сартра. «Прокурор не смог понять, зачем это надо. И правда, зачем ему книги издательства Чикагского университета и статьи Алена Бадью?» — говорит Рогожкин.

Он отметил, что использованный Филипповым отрывок был взят из статьи Сартра, которую не переводили на русский язык. В оригинале французский философ называет антикоммунистов «chien» (дословно «пес»).

На заседании юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова сказала, что, поскольку фраза принадлежит философу, ее репост был научным цитированием. Она отметила, что использованные материалы не признаны в России экстремистскими.

В конце заседания судья решила вызвать для ответов на вопросы других сотрудников прокуратуры и специалиста, который проводил экспертизу фразы Сартра. Рассмотрение дела отложили до 20 января.

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