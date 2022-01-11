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В Греции гомосексуалам разрешили быть донорами крови

Семён Гудошников
Сегодня в 19:01

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис и его заместительница Мина Гага подписали указ, который разрешает гомосексуалам быть донорами крови. Об этом пишет Kathimerini.

Минздрав страны опубликовал новую форму для потенциальных доноров крови. В ней из списка критериев, лишающих права сдавать кровь, исключены гомосексуальные акты.

С просьбой разрешить гомосексуалам быть донорами крови Плеврис обратился к президенту Греции в сентябре, вскоре после того как возглавил Минздрав.

Многие страны ввели запрет на донорство крови для мужчин, имевших сексуальные контакты с другими мужчинами, в 1980-х годах, во время эпидемии ВИЧ/СПИДа. Сейчас, согласно данным Equalex, гомосексуалы до сих пор не могут сдавать кровь в таких странах, как Китай, Турция, Иран, Малайзия, Филиппины, Хорватия и Словения.

В России такой запрет отменили в 2008 году, хотя в некоторых регионах он по неизвестной причине продолжает действовать. В некоторых странах, к примеру, США, Канаде, Швеции и Германии, гомосексуалы могут сдать кровь лишь спустя некоторое время (от нескольких месяцев до нескольких лет) после последнего гомосексуального контакта.

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