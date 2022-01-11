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В Алтайском крае неизвестные застрелили больше полусотни лошадей. Возбуждено уголовное дело 18:08
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В Алтайском крае неизвестные застрелили больше полусотни лошадей. Возбуждено уголовное дело

Семён Гудошников
Сегодня в 18:08

В Петропавловском районе Алтайского края неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества (часть 1 статьи 167 УК), сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МВД.

Лошади принадлежали жителю села Алексеевка, который и обратился к правоохранителям. Он сообщил, что нашел своих лошадей мертвыми.

«Комсомольская правда» уточняет имя владельца — Николай Дроков. У него осталось 15 лошадей, по приблизительным оценкам, ущерб составил около 5 млн рублей.

«Мы проверяли их два-три раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой‑то, зверь — так даже фашисты не поступали», — сказал Дроков.

По данным издания, животных могли застрелить из хулиганства или из мести — местные жители жаловались на фермера, что его лошади вытаптывают посевы.

В прошлом году уже случился подобный инцидент. Неизвестные застрелили семь лошадей Дрокова. «Писали заявление в полицию, но того, кто это сделал, так и не нашли. Мы думаем, это кто‑то из своих. Я не думаю, что это конкуренты, у нас разведением лошадей занимаются всего-то человека три-четыре, мы друг другу не мешаем», — отметил он.

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