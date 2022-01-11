Опрос: россияне в среднем хотят зарабатывать 166 тыс. рублей в месяц

В среднем россияне хотели бы зарабатывать около 166 тыс. рублей в месяц. Желаемая зарплата у мужчин больше, чем у женщин. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Работа.ру», которыми поделился ТАСС.

В среднем по России мужчины хотели бы каждый месяц получать на работе 187 тыс. рублей, а женщины — 138 тыс. рублей. В Москве запросы выше: средний желаемый заработок мужчин в городе равен 201 тыс. рублей, а у женщин — 157 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом разница в желаемых зарплатах женщин и мужчин сократилась на 11%: тогда она составляла 37%, сейчас — 26%. В этот раз в исследовании поучаствовали более 7000 человек.

Согласно Росстату, средняя зарплата в России по итогам января — октября 2021 года составила 54 479 рубля. С учетом инфляции она увеличилась на 2,7%, если сравнивать с этим же периодом 2020 года.