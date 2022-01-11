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В музее «Арт 4» представят работы современных художников, посвященных миру-без-нас

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

18 января в московском музее «Арт 4» откроется групповая выставка «В пыли этой планеты». Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

В выставке примут участие 16 молодых современных художников из России и других стран СНГ. Среди них Федор Акимов, Евгений Гранильщиков, Миша Гудвин, Родион Китаев, Александр Лемиш, Вадим Михайлов, Слава Нестеров, Владимир Омутов, Наташа Перова, Руслан Поланин, Павел Польщиков, Никита Селезнев, Анна Таганцева-Кобзева, Виктор Тимофеев, Валентин Трусов и Lilia Ana.

Название выставки отсылает к книге «Ужас философии. В пыли этой планеты» — одному из основных трудов Юджина Такера, философа, представителя второй волны спекулятивного реализма. В своей работе Такер рассуждает о мире-без-нас, который приближается «без-основным» мистицизмом в ситуации после смерти Бога, Природы и Человека.

«Как представить мир без человека посредством человеческой мысли, которую этот мир-без-нас исключает? Мир-без-нас немыслим, и философия испытывает ужас от собственной изоляции в пределах человеческого измерения», — говорится в описании выставки.

Художники-участники передают «неспешный апокалипсис» в образах мира ближайшего будущего, лишенного даже намека на человеческое присутствие и классическое повествование. Обращаясь к посткинематографическому языку с помощью инсталляционных практик и пространственных решений, артисты переводят на язык современного искусства эстетику современного хоррор-кинематографа, или «постхоррора», «возвышенного хоррора», дополненного цифровыми и компьютерными медиа и во многом отличного от классических образов ужасов.

Анна Таганцева-Кобзева. Живопись, 2021. Холст, акрил. 50×70 см

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Миша Гудвин. Элемент триптиха, 2021. Металл, пластик, силикон. 50×100 см

2 из 3

Миша Гудвин. Элемент триптиха, 2021. Металл, пластик, силикон. 80×150 см

3 из 3

Посетители смогут увидеть видеоинсталляцию Евгения Гранильщикова и объекты Федоры Акимовой, CGI-анимацию Александра Лемиша, скульптуру Никиты Селезнева и инсталляцию Павла Польщикова, которая работает не только с визуальным измерением, но и с звуковым.

Выставка «В пыли этой планеты» продлится в «Арт 4» до 17 февраля.

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