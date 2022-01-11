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Сергей Минаев снимает новый документальный сериал о России 2000-х

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:31

Писатель и главред журнала Esquire Сергей Минаев снимает новый документальный сериал «Нулевые», посвященный России 2000-х. Он выйдет в 2022 году на видеосервисах More.TV и Wink.

«Нулевые» станут продолжением предыдущей работы Минаева «Девяностые». Проект расскажет о том, как жители страны после долгих лет вседозволенности начали принимать на себя новые модели производства и потребления.

Так, в одной из серий расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выхода «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. А в другой рассмотрят появление этапных телепроектов, таких как «Последний герой», «Дом-2» и «Фабрика звезд».

«Нулевые» затронут и значимый элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В одном из эпизодов создатели расскажут историю группы Centr, совершившей революцию в своем жанре.

«Мы всей страной как будто взлетели на ракете и понеслись вверх с безумной скоростью. Акции российских компаний растут, нефть прет, мы выигрываем право на Олимпиаду и чемпионат мира, разлетаются слухи о безумных столичных вечеринках, западные звезды практически живут здесь, порхая от корпоратива до корпоратива. Москва — главный город на планете, в нее стремятся все. „Во всем мире кризис, а в Москве пятница“ — главный слоган эпохи. ​​От этого полета на ракете у многих так заложило уши, что еще лет десять не отпускало»
Сергей Минаев
Автор проекта

В съемках документального сериала примут участие Константин Эрнст, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Алексей Кудрин, Дима Билан, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Ольга Бузова, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Петр Листерман и другие важные фигуры десятилетия.

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