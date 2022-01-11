Сергей Минаев снимает новый документальный сериал о России 2000-х

Писатель и главред журнала Esquire Сергей Минаев снимает новый документальный сериал «Нулевые», посвященный России 2000-х. Он выйдет в 2022 году на видеосервисах More.TV и Wink.

«Нулевые» станут продолжением предыдущей работы Минаева «Девяностые». Проект расскажет о том, как жители страны после долгих лет вседозволенности начали принимать на себя новые модели производства и потребления.

Так, в одной из серий расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выхода «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. А в другой рассмотрят появление этапных телепроектов, таких как «Последний герой», «Дом-2» и «Фабрика звезд».

«Нулевые» затронут и значимый элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В одном из эпизодов создатели расскажут историю группы Centr, совершившей революцию в своем жанре.