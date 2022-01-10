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Peacock показал первый трейлер сериала «Bel-Air». Это перезапуск популярного ситкома 90-х

Виктория Шанина
Вчера в 18:03

Вышел первый официальный трейлер перезапуска шоу «Принц из Бель-Эйр» — сериала «Bel-Air». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стримингового сервиса Peacock.

Действие картины происходит в США. Главный герой — подросток из Западной Филадельфии, который переезжает к дяде и тете в район Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Там он сталкивается с миром и людьми, которые сильно отличаются от его прежней жизни.

«Этот город попытается заставить вас забыть, кто вы и откуда пришли. Не позволяйте ему этого сделать», — говорит новый персонаж перезапуска Джабари Бэнкс.

Исполнительным продюсером проекта стал Уилл Смит, который сыграл главную роль в оригинальном ситкоме. Сценаристом и режиссером выступил Морган Купер, вместе с ним шоу поставили Ник Копус и Дэйл Штерн.

«Три года назад мой друг Морган Купер загрузил на YouTube свой фан-трейлер, показывающий, как он представлял себе „Свежего принца“ в качестве дорамы. А теперь вот первый полный взгляд на его пересказ истории, которая всегда была так близка моему сердцу. Не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите это», — написал Смит.

Первые серии перезапуска выйдут на Peacock 13 февраля 2022 года. Согласно официальному синопсису «Bel-Air», картина станет «драматическим переосмыслением» оригинала.

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