Peacock показал первый трейлер сериала «Bel-Air». Это перезапуск популярного ситкома 90-х

Вышел первый официальный трейлер перезапуска шоу «Принц из Бель-Эйр» — сериала «Bel-Air». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стримингового сервиса Peacock.

Действие картины происходит в США. Главный герой — подросток из Западной Филадельфии, который переезжает к дяде и тете в район Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Там он сталкивается с миром и людьми, которые сильно отличаются от его прежней жизни.

«Этот город попытается заставить вас забыть, кто вы и откуда пришли. Не позволяйте ему этого сделать», — говорит новый персонаж перезапуска Джабари Бэнкс.