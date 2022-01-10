В Саратове экс-полицейский получил шесть лет колонии за изнасилование девушки в отделении

Ленинский районный суд Саратова приговорил бывшего сотрудника полиции к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии за изнасилование девушки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Полицейского признали виновным в изнасиловании (часть 1 статьи 131 УК) и в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК). Ему также запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

По информации «Коммерсанта», подсудимый — экс-лейтенант полиции Сергей Шнайдер. СК в своем сообщении называет его бывшим сотрудником дежурной части отдела полиции № 4 в составе УМВД России по Саратову.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 июля 2021 года Шнайдер без законных оснований доставил в отдел полиции 18-летнюю девушку. Об этом его попросил знакомый, с супругой которого у девушки был конфликт. Затем бывший полицейский нанес жертве не менее четырех ударов по лицу и телу, после чего изнасиловал.

Позже потерпевшая заявила о преступлении в оперативно-разыскную часть собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области.

Сергей Шнайдер был задержан в августе 2021 года. Его адвокат Илья Курапов тогда заявил, что мужчина не признал вину и утверждал, что не был знаком с девушкой до возбуждения дела. Как отметил Курапов, Шнайдер работал в полиции с 2016 года, у него есть жена и несовершеннолетний ребенок.