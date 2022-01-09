Умер десятикратный паралимпийский призер Ирек Маннанов. Ему был 51 год

В возрасте 51 года скончался знаменитый спортсмен-паралимпиец Ирек Маннанов. Он был десятикратным призером Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках спорта слепых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта Башкортостана.

«Тяжелая утрата для башкирского спорта. 8 января 2022 года перестало биться сердце заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Паралимпийских игр Ирека Нагимовича Маннанова», — сообщили в ведомтсве.

Маннанов входил в состав сборной команды России с 1997 года. Он участвовал в Паралимпиадах 1998 года в Нагано, 2002 года в Солт-Лейк Сити и 2006 года в Турине. Завоевал, помимо паралимпийских наград, еще два титула чемпиона мира в 2003 и 2005 годах.

Он десять раз выигрывал Чемпионат России по лыжным гонкам. Кроме того, Маннанов выступал и в летних видах: он получил две золотые и четыре серебряные медали на национальном первенстве по легкой атлетике в беге на 5 и 10 тыс. метров.