перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Скончался художник и нойз-музыкант Александр Лебедев-Фронтов. Он работал с Сергеем Курехиным Вчера в 21:15
Саудовскую принцессу Басму бинт Сауд освободили после трех лет заключения Вчера в 20:22
Умер десятикратный паралимпийский призер Ирек Маннанов. Ему был 51 год Вчера в 19:52
«Аэрофлот» возобновит полеты в Нур-Султан 10 января Вчера в 18:54
Самоубийство сына Шинейд О’Коннор, фильм о Сидни Пуатье и другие новости дня
Вчера в 18:52 дайджест
The Weeknd/YouTube
Над The Weeknd проводят темный ритуал в клипе «Sacrifice» Вчера в 16:54
NYT: США планируют ввести санкции на поставки электроники в Россию в случае вторжения на Украину Вчера в 16:43
В сети опубликовали промоизображения Пингвина и Загадочника из «Бэтмена» Мэтта Ривза Вчера в 15:59
Опра Уинфри спродюсирует документальный фильм о недавно умершем актере Сидни Пуатье Вчера в 15:57
Минздрав Казахстана опроверг данные о гибели 164 человек во время протестов Вчера в 15:50
Московский бар «Мумий Тролль» могут закрыть на 90 суток после концерта группы «Моя Мишель» Вчера в 15:16
danya_milokhin/Instagram
«Меня не пустили, я враг»: Даня Милохин не смог попасть на Украину Вчера в 15:10
Израиль разрешил въезд туристам, привитым вакциной «Спутник V» Вчера в 14:13
«Титан», сиквел «Кэндимена» и сериал «Чаки»: критики назвали лучшие хорроры года Вчера в 14:07
Сын певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой. Ему было 17 лет Вчера в 13:30
exploreomundo_/Twitter
В Бразилии скала обрушилась на лодки с туристами. Погибли семь человек Вчера в 12:42
Во время протестов в Казахстане погибла 4-летняя девочка. Автомобиль с ней попал под обстрел Вчера в 12:36
В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса. Смертность минимальная с сентября Вчера в 12:07
«Сядь за руль моей машины» признан фильмом года по версии Национального общества кинокритиков США Вчера в 11:44
Два сотрудника «Московского комсомольца» пропали в Казахстане. Они 4-е сутки не выходят на связь Вчера в 10:45
Отключить рекламу

Умер десятикратный паралимпийский призер Ирек Маннанов. Ему был 51 год

Юлия Онодэра
Вчера в 19:52

В возрасте 51 года скончался знаменитый спортсмен-паралимпиец Ирек Маннанов. Он был десятикратным призером Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках спорта слепых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта Башкортостана.

«Тяжелая утрата для башкирского спорта. 8 января 2022 года перестало биться сердце заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Паралимпийских игр Ирека Нагимовича Маннанова», — сообщили в ведомтсве.

Маннанов входил в состав сборной команды России с 1997 года. Он участвовал в Паралимпиадах 1998 года в Нагано, 2002 года в Солт-Лейк Сити и 2006 года в Турине. Завоевал, помимо паралимпийских наград, еще два титула чемпиона мира в 2003 и 2005 годах.

Он десять раз выигрывал Чемпионат России по лыжным гонкам. Кроме того, Маннанов выступал и в летних видах: он получил две золотые и четыре серебряные медали на национальном первенстве по легкой атлетике в беге на 5 и 10 тыс. метров.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Три богатыря и Конь на троне
Конь Юлий стал править Киевом, и ничего хорошего из этого не вышло
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
комедия
Шикарная свадьба
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить