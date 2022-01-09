В Бразилии скала обрушилась на лодки с туристами. Погибли семь человек

Туристы направлялись на моторных лодках к водопаду. В это время массивный фрагмент скалы отделился и упал. Судя по видео, появившемуся в соцсетях, основной ущерб пришелся на пассажиров двух катеров.

На юго-востоке Бразилии часть скалы обрушилась на прогулочные катера с туристами, совершавшими путешествие по озеру Фурнаш. Погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщил Reuters .

По информации СМИ, три человека пропали без вести в ходе инцидента. Всего пострадавших — 32. Девять человек получили серьезные травмы, в том числе переломы, ушибы головы и лица.

На протяжении последних двух недель в штате Минас-Жерайс, где расположено озеро Фурнаш, шли сильные дожди. Они, как отмечает информагентство, могли привести к обрушению скалы. Ранее осадки уже вызвали наводнение и вынудили почти 17 тыс. человек покинуть дома.

Озеро Фурнаш находится в 420 км к северу от Сан-Паулу. Оно появилось в 1958 году во время строительства гидроэлектростанции и вскоре стало популярной туристической достопримечательностью.