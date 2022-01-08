Во время протестов в Алма-Ате погиб 11-летний ребенок

В ходе протестов в казахстанском городе Алма-аты от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин.

«Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — рассказала она.

Также в одну из местных больниц был доставлен 15-летний подросток с тяжелыми огнестрельными ранениями. Вместе с мальчиком госпитализирован его отец.

«Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики», — отметила Аружан Саин.

Ранее МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков. Число погибших гражданских лиц не раскрывается. По данным ООН, в ходе беспорядков в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек.