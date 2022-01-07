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Burial выпустил мини-альбом «Antidawn». В него вошли пять треков

Юлия Онодэра
Вчера в 19:46

Британский музыкант Уильям Эммануэль Бивэн, известный как Burial, выпустил EP под названием «Antidawn». Мини-альбом появился на различных стриминговых площадках.

В него вошли пять эмбиент-треков общей продолжительностью более 43 минут. По мнению NME, релизы напоминают саундтрек к хоррор-фильмам «Сайлент Хилл».

«На протяжении пяти петляющих треков слабые вокальные фрагменты накладываются на почти статичную тишину. Таинственная фигура в плаще, запечатленная на обложке EP, представляет сцену, приглашая слушателя в воображаемый фантастический мир Burial», — отметили в издании.

По словам автора NME, заглавный трек напоминает об атмосфере игр для PlayStation, «Shadow Paradise» звучит обнадеживающе, а весь альбом в целом «доказывает, что за более чем десять лет с его появления никто не делает иммерсивную электронику так, как Burial».

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