Burial выпустил мини-альбом «Antidawn». В него вошли пять треков

В него вошли пять эмбиент-треков общей продолжительностью более 43 минут. По мнению NME, релизы напоминают саундтрек к хоррор-фильмам «Сайлент Хилл».

«На протяжении пяти петляющих треков слабые вокальные фрагменты накладываются на почти статичную тишину. Таинственная фигура в плаще, запечатленная на обложке EP, представляет сцену, приглашая слушателя в воображаемый фантастический мир Burial», — отметили в издании.

По словам автора NME, заглавный трек напоминает об атмосфере игр для PlayStation, «Shadow Paradise» звучит обнадеживающе, а весь альбом в целом «доказывает, что за более чем десять лет с его появления никто не делает иммерсивную электронику так, как Burial».