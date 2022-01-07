Бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин умер от коронавируса

Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

По информации Дерябина, военачальник скончался 7 января в Москве. Причиной смерти стал коронавирус. Анатолию Квашнину было 75 лет.

Как отмечает источник «Газеты.ру» в Вооруженных силах, Квашнин умер в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко. Он боролся с коронавирусом в течение последнего месяца, но его состояние стремительно ухудшалось.

«Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — заявил источник издания.

Анатолий Квашнин родился 1946 года в Уфе в семье военнослужащего. В 1976 году он окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского с отличием. Также с отличием закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е.Ворошилова в 1989 году.

В 1994-м Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике. С 1995 года в звании генерал-полковника он был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Генштаб Анатолий Квашнин возглавил в 1997 и оставался на этой должности до 2004 года, после чего заступил на пост полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.