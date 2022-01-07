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Бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин умер от коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 12:49

Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

По информации Дерябина, военачальник скончался 7 января в Москве. Причиной смерти стал коронавирус. Анатолию Квашнину было 75 лет.

Как отмечает источник «Газеты.ру» в Вооруженных силах, Квашнин умер в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко. Он боролся с коронавирусом в течение последнего месяца, но его состояние стремительно ухудшалось.

«Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — заявил источник издания.

Анатолий Квашнин родился 1946 года в Уфе в семье военнослужащего. В 1976 году он окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского с отличием. Также с отличием закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е.Ворошилова в 1989 году.

В 1994-м Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике. С 1995 года в звании генерал-полковника он был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Генштаб Анатолий Квашнин возглавил в 1997 и оставался на этой должности до 2004 года, после чего заступил на пост полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

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