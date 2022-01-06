Nike подала иск против Lululemon из‑за нарушения шести патентов

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. подал иск против Lululemon Athletica Inc, обвинив компанию в нарушении патентных прав, связанных с производством и продажей тренажеров Mirror Home Gym без разрешения. Об этом сообщает Reuters.

В иске Nike обвинила своего конкурента в нарушении шести патентов, в том числе технологии, которая позволяет пользователям выбирать в специальном приложении конкретные уровни нагрузки, соревноваться c другими и записывать собственные результаты.

Nike требует тройного возмещения ущерба за предполагаемое умышленное нарушение со стороны Lululemon. Компания-ответчик заявила, что патенты, о которых идет речь в иске, слишком широки и недействительны. «Мы уверены в своей позиции и надеемся отстоять ее в суде», — отметили представители Lululemon.

Lululemon приобрела компанию по домашнему фитнесу с интерактивной платформой для тренировок Mirror в июле 2020 года. Сделка обошлась примерно в 453 млн долларов.