Метеорологи предупредили о резком похолодании в Москве и скачке давления

В субботу, 8 января, москвичей ждет резкое похолодание, на 10–11 градусов, с заметным повышением атмосферного давления. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Ночью температура опустится до 10–14 градусов, а днем — до 5–10. Давление при этом повысится на 20–25 миллиметров ртутного столба, отметил метеоролог.

В целом, по его словам, до конца новогодних каникул в Москве будет «хорошая зимняя погода». «Ночные температуры будут около минус 10 градусов, а дневные — минус 5–7 градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в среду, 5 января, москвичей ждет температура до минус 1–3 градусов. Потепление, отметила она, продлится недолго — один-два дня. А с 8 января в город вернутся «настоящие рождественские морозы».

Согласно прогностической карте Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье сохраняется желтый уровень погодной опасности. «Гололедица, сильный снег, метель. Порывы ветра до 15–17 метров в секунду», — говорится в предупреждении.