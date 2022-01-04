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Blackberry отказалась от поддержки телефонов на базе своей операционной системы

Денис Ламехов
Сегодня в 21:18

Компания Blackberry с 4 января 2022 года прекратила поддержку телефонов на базе операционной системы Blackberry OS. Об этом сообщает Endgadget.

Устройства с Blackberry 7.1 OS и более ранними версиями ОС, а также с Blackberry 10 теперь не смогут выполнять базовые функции. У их владельцев больше нет возможности принимать и совершать телефонные звонки (включая вызовы экстренных служб), отправлять текстовые сообщения и выходить в интернет.

Изменение коснется и планшета Blackberry Playbook. iXBT добавляет, что на данный момент перемены не затронут гаджеты бренда под управлением Android.

Blackberry, в 2000-х доминировавшая на американском рынке смартфонов, в середине 2010-х отказалась от производства таких устройств и по большей части перешла в сферу кибербезопасности. В 2019 году она прекратила поддержку магазина приложений и сервиса по обмену сообщениями для своих телефонов.

В начале 2020 года «Афиша» спрашивала у владельцев гаджетов Blackberry, почему они отдавали им предпочтение. Среди причин — любовь к ретро, ассоциации с западной культурой и желание показать себя с необычной стороны.

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