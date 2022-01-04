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Рейксмузеум опубликовал фото картины Рембрандта «Ночной дозор» в разрешении 717 миллиардов пикселей

Денис Ламехов
Сегодня в 17:44

Амстердамский художественный музей Рейксмузеум опубликовал фото картины Рембрандта «Ночной дозор» в разрешении 717 миллиардов пикселей. На сайте музея появилась специальная страница.

Рейксмузеум сообщает, что это наиболее детализированная фотография среди всех, на которых запечатлены произведения искусства.

Изображение состоит из 8439 отдельных фото участков картины — вместе их собрал искусственный интеллект. Размер исходного файла — 5,6 терабайта.

19 января музей начнет консервацию картины. Короткое время она будет недоступна для зрителя, однако любой желающий сможет рассмотреть ее на сайте, пишет Рейксмузеум.

Проект по исследованию и реставрации работы Рембрандта начался в 2019 году. Музей сообщает, что работы проводятся в специальном прозрачном кубе — посетители могут наблюдать за ними вживую.

Исследователи, работающие над восстановлением «Ночного дозора», теперь могут изучать процессы старения полотна в мельчайших деталях, а нейросетям будет доступна полная картина химических изменений на поверхности произведения, сообщает амстердамский музей.

Рембрандт написал групповой портрет «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга», более известный как «Ночной дозор», в 1642 году. Работа размером примерно 3,5 на 4,5 метра была создана по заказу Стрелкового общества.

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