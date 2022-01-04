Киану Ривз может сыграть главную роль в сериале, который продюсируют Скорсезе и Ди Каприо

Киану Ривз ведет переговоры о главной роли в сериале «Дьявол в Белом городе», продюсерами которого выступают Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Если стороны договорятся, это будет первая крупная роль актера на ТВ. Об этом пишет Deadline.

Сериал основан на одноименной книге писателя Эрика Ларсона, вышедшей в 2003 году. Ди Каприо выкупил права на полнометражную экранизацию в 2010 году, чтобы потом сыграть одну из главных ролей под руководством Скорсезе.

В 2019 году книгу решил адаптировать стриминг Hulu, а Ди Каприо и Скорсезе остались в качестве исполнительных продюсеров. Первые две серии снимет Тодд Филд.

«Дьявол в Белом городе» основан на реальных событиях, развернувшихся на Чикагской всемирной ярмарке в 1893 году. В центре сюжета — архитектор Дэниел Бернем и доктор Генри Холмс, первый серийный убийца в истории США. Холмс построил на выставке собственный «Замок для убийств», куда заманивал девушек, соблазнял, а после этого пытал и убивал.

Какая роль достанется Ривзу и появится ли в сериале Ди Каприо, не уточняется.