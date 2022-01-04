Студия Apple на финальном этапе покупки пока еще безымянного фильма с Брэдом Питтом в главной роли. Снимет картину режиссер Джозеф Косински, пишет Deadline.

Конкуренцию Apple составили Paramount, MGM, Sony, Disney и Universal, а также стриминги Netflix и Amazon. Источники Deadline сказали, что лента оценивается от 130 до 140 млн долларов.

Косински снимет драму, в которой Питт сыграет опытного гонщика на закате карьеры и наставника молодого спортсмена. Его герою предстоит последний момент славы, но уже в составе другой команды.

В основу фильма лег сценарий Эрена Крюгера. Производством займутся Джерри Брукхаймер и студия Питта Plan B. Для актера это уже вторая крупная сделка за последние несколько месяцев: Apple приобрела права на триллер Джонатана Уоттса с Джорджем Клуни и Питтом в главных ролях.

Питт и Косински однажды пытались вместе снять фильм о гонках под названием «Go Like Hell», в котором он сыграл бы инженера Кэрролла Шелби. Но эту историю уже показали в «Ford против Ferrari».